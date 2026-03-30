Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе

В Москве в Гостином дворе со 2 по 5 апреля в седьмой раз проведут ярмарку современного искусства «Арт Россия». Ее основателями стали президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов и искусствовед Елизавета Фролова. Свои работы представят свыше 100 независимых художников и галерей — все участники ярмарки прошли кураторский отбор. В экспозицию войдут объекты живописи и графики, скульптуры, фотографии и предметы интерьера.

Каждый год ярмарка открывает новые возможности для развития арт-рынка. В предыдущем сезоне событие посетили более 50 тыс. человек, а совокупный объем продаж предметов искусства превысил 200 млн рублей. Мы видим, что инвестиции в этот сегмент становятся все более привлекательным финансовым инструментом, который может принести значительную прибыль при правильном подходе и долгосрочном планировании, — отметил Лобов.

Проект ежегодно расширяет географию: в 2026 году в нем участвуют представители 15 российских регионов, а также авторы из Китая, Малайзии, США, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Японии и Франции. Гости смогут лично пообщаться с художниками и приобрести понравившиеся арт-объекты. Обновленная деловая программа в этом году включает не только дискуссии и лекции, но и тематические секции по направлениям: современное искусство, кино, танец, фотография, архитектура, литература, музыка, дизайн и театр.

Как и прежде, в рамках ярмарки будет работать Детская территория — полноценное арт-пространство, где под руководством опытных наставников пройдут творческие мастер-классы. Юные художники, прошедшие кураторский отбор, представят свои работы в выставочной зоне. В 2026 году экспозиция на Детской территории получила название «Зазеркалье снов» — это фантастическая страна, в которой стираются границы между реальностью и воображением и становится возможным все.

