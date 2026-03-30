Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России

Государственная корпорация Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corp инициировала переговоры с Россией по вопросу закупки крупных партий бензина и дизельного топлива, сообщает агентство Bloomberg. Мера призвана стабилизировать энергетический сектор страны на фоне обострения глобального дефицита ресурсов.

Ceypetco ведет переговоры о закупке российского бензина и дизельного топлива, — подтвердил источник в компании.

Управляющий директор компании Маюра Неттикумараге заявил, что сделки планируется заключать исключительно на рыночных принципах. Ожидается, что прямые поставки из РФ помогут островному государству избежать критических перебоев в работе транспорта и промышленности.

Ранее заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил о подготовке к переговорам по закупкам сырой нефти у России. Он отметил, что запасов топлива у страны хватит для переработки на 98 дней. Заместитель премьер-министра добавил, что ситуацию с поставками сильно осложнила эскалация на Ближнем Востоке.