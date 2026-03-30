30 марта 2026 в 14:06

«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО

МИД Ирана: парламент рассматривает выход страны из ДНЯО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Парламент Ирана рассматривает принятие мер по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. По его словам, которые передает телеканал SNN, Тегеран никогда не стремился к созданию ядерного оружия.

В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем? — сказал он.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаоддин Боруджерди заявил, что страна должна рассмотреть возможность выхода из ДНЯО. По его мнению, участие в этом соглашении теряет смысл из-за атак со стороны США и Израиля.

Как отметил военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru, Иран своими заявлениями о возможном выходе стремится оказать давление на США и Израиль. По его словам, подобная риторика сигнализирует о том, что Тегеран больше не намерен играть по прежним правилам и переходит к стратегии сдерживания.

