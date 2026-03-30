В парламенте Ирана призвали выйти из значимого международного договора Депутат Боруджерди: Ирану нужно рассмотреть выход из ДНЯО

Ирану нужно рассмотреть выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди. Он отметил, что участие Тегерана в нем бессмысленно из-за атак США и Израиля, передает гостелерадиокомпания IRIB.

Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО, — сказал Боруджерди.

Депутат добавил, что после выхода из ДНЯО Иран избавиться от обязанности вести деятельность «исключительно в мирных рамках» и сможет стремиться к созданию атомной бомбы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по мирным атомным объектам на территории Ирана перечеркивают механизмы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По словам дипломата, такие атаки производятся в угоду геополитической конъюнктуре.

По словам дипломата, атаки на ядерные объекты Ирана способны обернуться масштабным радиоактивным заражением. Противники Тегерана повышают ставки в вооруженном конфликте, несмотря на вероятность серьезных последствий, подчеркнула она.