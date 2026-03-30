Появилась новая информация об атакованном российском «Арктик Метагазе»

Российский газовоз «Арктик Метагаз» буксируется египетским судном Mardave и находится в 62 милях от побережья Ливии, сообщил ТАСС представитель ливийского комитета по чрезвычайным ситуациям Халед Гулам. По его данным, Триполи находится в контакте с Москвой по этой ситуации, передает ТАСС.

В последние дни операция сталкивается с рядом трудностей, обусловленных неблагоприятными погодными условиями. В частности, два дня назад произошел разрыв буксировочного троса, что осложнило процесс. В настоящее время операция продолжается, оставаясь технически сложной, — отметил Гулам.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Расследование атаки продолжается.

Члены Морской коллегии России в свою очередь на заседании под руководством помощника президента Николая Патрушева обсудили теракт против «Арктик Метагаза». Участники встречи также призвали начать диалог с прибрежными странами Средиземного моря для совместного устранения последствий теракта и предотвращения экологической катастрофы.