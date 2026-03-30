Зарубин разглядел необычную деталь на часах Путина

Журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин обратил внимание на необычную деталь на часах президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры, на которых видно, что на циферблате часов присутствует надпись Made in Russia.

На размещенных видеофрагментах отчетливо просматривается маркировка, указывающая на российское производство часового механизма или корпуса. Бренд самого изделия при этом не раскрывается.

Ранее Зарубин опубликовал архивные кадры 2016 года, на которых Путин заявлял, что Россия оказалась бы в надежных руках, если бы на выборах президента в 2000 году победил режиссер Станислав Говорухин. Российский лидер подчеркивал, что Говорухин, который был его соперником на выборах, — порядочный, ответственный и любящий Родину человек.

Прежде президент рассказал, что в ходе личного общения со Станиславом Говорухиным всегда внимательно прислушивался к его суждениям и находил в них ценные ориентиры. По словам главы государства, режиссер был абсолютно бескорыстным человеком, чья преданность России стала очевидной уже после первых встреч.