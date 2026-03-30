В Иране пообещали устроить ад за попытки захватить острова республики Вице-президент Ареф пригрозил агрессорам адом за попытку захвата островов Ирана

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предостерег от попыток захвата иранских островов в Персидском заливе. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, любой агрессор, посягнувший на территорию страны, «попадет в ад». Соответствующее предупреждение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

Ареф подчеркнул, что вооруженные силы Исламской Республики полностью готовы защищать границы страны. Он заявил, что любое посягательство на территорию Ирана, особенно в зоне Персидского залива и на прилегающих островах, встретит решительный ответ.

Любой агрессор, который посягнет на территорию Ирана, особенно в Персидском заливе и на иранских островах, столкнется с решительным, вызывающим раскаяние и необратимым ответом, и ад — единственное конечное место назначения для солдат-агрессоров, — предупредил он.

Ранее сообщалось, что несколько сотен бойцов сил специального назначения США, включая армейских рейнджеров и «морских котиков», прибыли на Ближний Восток. Элитные подразделения уже находятся в регионе, хотя четких оперативных задач им пока не поставлено.