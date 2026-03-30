30 марта 2026 в 14:43

В Иране пообещали устроить ад за попытки захватить острова республики

Вице-президент Ареф пригрозил агрессорам адом за попытку захвата островов Ирана

Мохаммад Реза Ареф
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предостерег от попыток захвата иранских островов в Персидском заливе. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, любой агрессор, посягнувший на территорию страны, «попадет в ад». Соответствующее предупреждение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

Ареф подчеркнул, что вооруженные силы Исламской Республики полностью готовы защищать границы страны. Он заявил, что любое посягательство на территорию Ирана, особенно в зоне Персидского залива и на прилегающих островах, встретит решительный ответ.

Любой агрессор, который посягнет на территорию Ирана, особенно в Персидском заливе и на иранских островах, столкнется с решительным, вызывающим раскаяние и необратимым ответом, и ад — единственное конечное место назначения для солдат-агрессоров, — предупредил он.

Ранее сообщалось, что несколько сотен бойцов сил специального назначения США, включая армейских рейнджеров и «морских котиков», прибыли на Ближний Восток. Элитные подразделения уже находятся в регионе, хотя четких оперативных задач им пока не поставлено.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Пугачева поздравила единственную внучку с 14-летием
Захарова обратилась к сторонам конфликта в Персидском заливе
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

