LG лишилась товарных знаков в России

30 марта 2026 в 16:18

LG потеряла шесть товарных знаков для продажи электроники в России

Южнокорейская компания LG потеряла шесть товарных знаков для продажи электроники в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о таких знаках, как Dura Skin Cover, Dura Cover, Dura Guard, Dura Skin, Dura Shield и Dura Suit.

Заявки были поданы в июле 2015 года. Роспатент одобрил регистрацию в 2016-м. В 2026 году срок этих товарных знаков истек. Срок товарных знаков, по данным 2026 года, истек. Правообладателем числился «ЭлДжи Электроникс Инк». В России под этими брендами могли продавать телевизоры, компьютеры, смартфоны, планшеты, часы и прочую электронику.

Ранее товарный знак в России зарегистрировал американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette. Заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года. Под товарным знаком Gillette Fusion компания сможет торговать в России гелями, кремами, лосьонами для бритья и другими уходовыми средствами.

До этого французский люксовый бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак своего логотипа. Заявка была подана еще в конце марта 2025 года компанией «Ив Сен-Лоран Парфюмс» из Франции. Знак зарегистрирован по третьему классу МКТУ, который охватывает парфюмерную продукцию.

