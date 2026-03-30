LG лишилась товарных знаков в России

Южнокорейская компания LG потеряла шесть товарных знаков для продажи электроники в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о таких знаках, как Dura Skin Cover, Dura Cover, Dura Guard, Dura Skin, Dura Shield и Dura Suit.

Заявки были поданы в июле 2015 года. Роспатент одобрил регистрацию в 2016-м. В 2026 году срок этих товарных знаков истек. Правообладателем числился «ЭлДжи Электроникс Инк». В России под этими брендами могли продавать телевизоры, компьютеры, смартфоны, планшеты, часы и прочую электронику.

Ранее товарный знак в России зарегистрировал американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette. Заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года. Под товарным знаком Gillette Fusion компания сможет торговать в России гелями, кремами, лосьонами для бритья и другими уходовыми средствами.

До этого французский люксовый бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак своего логотипа. Заявка была подана еще в конце марта 2025 года компанией «Ив Сен-Лоран Парфюмс» из Франции. Знак зарегистрирован по третьему классу МКТУ, который охватывает парфюмерную продукцию.