30 марта 2026 в 11:35

США отправили несколько сотен спецназовцев на Ближний Восток

NYT: Пентагон перебросил несколько сотен спецназовцев на Ближний Восток

Несколько сотен бойцов сил специального назначения США, включая армейских рейнджеров и «морских котиков», прибыли на Ближний Восток, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Элитные подразделения уже находятся в регионе, хотя четких оперативных задач им пока не поставлено.

Местонахождение коммандос строго засекречено, однако уточняется, что они размещены на расстоянии, позволяющем нанести стремительный удар по территории Ирана. Издание предполагает, что спецназ может быть задействован в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе или захвате стратегического острова Харк.

Коммандос, в число которых входят рейнджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий, — подчеркивают авторы.

В общей сложности численность американского контингента в регионе превысила 50 тыс. военнослужащих, что на 10 тыс. больше стандартных показателей. При этом крупнейший авианосец «Gerald R. Ford» с экипажем в 4,5 тыс. человек пока находится на удалении у берегов Хорватии после проведенного ремонта.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Он также дал указание Министерству обороны отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям.

