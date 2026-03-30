Путин объявил благодарность четверым водителям скорой помощи в Курске

Президент России Владимир Путин объявил благодарность водителям скорой медицинской помощи из Курской области за проявленные смелость и решительность при исполнении профессионального долга. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Всего награды присвоены четверым сотрудникам: Олегу Агапову, Сергею Караеву, Сергею Новосельцеву и Евгению Нургалееву.

За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального долга, объявить благодарность президента Российской Федерации: Агапову Олегу Викторовичу <...>, Караеву Сергею Сарифовичу <...>, Новосельцеву Сергею Сергеевичу <...>, Нургалееву Евгению Раифовичу, — говорится в документе.

