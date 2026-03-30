30 марта 2026 в 16:06

Украинка вцепилась в бус ТЦК и ударилась головой, пытаясь спасти мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Луцке на западе Украины девушка попыталась помешать силовому задержанию мужчины сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает украинское издание «Время». Она вцепилась в микроавтобус, но сорвалась, упала на асфальт и ударилась головой.

По данным издания, сотрудники ТЦК догнали мужчину и силой затолкали его в служебный микроавтобус. Спутница задержанного попыталась воспрепятствовать действиям военкомов, ухватившись за машину. Когда транспортное средство начало движение, женщина не удержалась и упала, получив травму головы.

Ранее сотрудники ТЦК на пяти микроавтобусах задержали единственного работника станции технического обслуживания в Одессе. По словам владельца шиномонтажа, военкомы сами иногда обслуживались в этой СТО.

Прежде в Одессе мужчине сломали ногу при попытке принудительной мобилизации. Пострадавший сообщил, что его сбили на дороге, схватили и погрузили в машину, после чего продолжили бить по ногам и сломали бедренную кость, а затем под угрозами заставили записать видео, где он якобы признавал, что травму получил самостоятельно.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
