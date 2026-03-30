30 марта 2026 в 16:09

Названы дата и место прощания с режиссером Шухером

Прощание с режиссером Шухером пройдет 3 апреля в Ростокино

Прощание с режиссером Олегом Шухером пройдет 3 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Церемония состоится в зале прощания в Ростокино.

Прощание состоится 3 апреля в ростокинском прощальном зале на Будайском проезде с 11:00 до 13:00, — говорится в сообщении.

Шухер работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова. Кроме того, он сотрудничал с телекомпанией ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими. Среди его самых известных работ — фильмы «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».

Ранее сообщалось, что 27 марта Шухеру вызвали скорую из-за затрудненного дыхания, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. За жизнь режиссера, который был учеником Марлена Хуциева, долго боролись врачи, но спасти его не удалось.

Позже источники в окружении артиста сообщили, что причиной смерти режиссера и преподавателя ВГИКа стал инфаркт. Кинематографист ушел из жизни в возрасте 71 года.

До этого сообщалось, что известный американский телеведущий Сэм Чэмпион перенес экстренную операцию на сердце. Сам он узнал о необходимости хирургического вмешательства лишь после того, как прошел кардиологический стресс-тест.

