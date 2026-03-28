28 марта 2026 в 12:57

Раскрыта причина смерти режиссера Шухера

РИА Новости: режиссер Шухер скончался от инфаркта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Причиной смерти режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера стал инфаркт, сообщили РИА Новости источники в окружении артиста. Кинематографист ушел из жизни в возрасте 71 года в субботу, 28 марта.

Инфаркт, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что 27 марта Шухеру вызвали скорую из-за затрудненного дыхания, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. За жизнь режиссера, который был учеником Марлена Хуциева, долго боролись врачи, но спасти его не удалось.

Шухер работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова. Кроме того, он сотрудничал с телекомпанией ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими. Среди его самых известных работ — фильмы «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».

До этого сообщалось, что известный американский телеведущий Сэм Чэмпион перенес экстренную операцию на сердце. Сам он узнал о необходимости хирургического вмешательства лишь после того, как прошел кардиологический стресс-тест.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Срочники и СВО, когда забирают на службу: круглогодичный призыв, детали
В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году
Иран заявил о разрушительных атаках на новые израильские объекты
В европейской стране военные жалуются на экономию
Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана
Оператор «Северного потока — 2» продлил действие товарного знака в России
Заммэра Челябинска обвинили в махинациях на 150 млн рублей
«Будет целовать мне задницу»: Трамп публично унизил саудовского принца
Пара петербургских пенсионеров напала с баллончиком на соседку
Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке
«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ
КСИР стер с лица земли склад украинских систем ПВО для Пентагона
Раскрыта судьба пропавшей в Сербии студентки из Подмосковья
ФСБ обнародовала кадры предотвращения теракта в Ставрополе
Житель Одессы открыл огонь и взорвал гранату на одной из улиц города
Гибель ребенка, ликвидация агента Киева: как ВСУ атакуют Россию 27 марта
Военкомы мобилизовали мужчину прямо в автобусе
Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем
Удар дрона ВСУ лишил двух малышей матери
Свыше 70 БПЛА совершили налет на Белгородскую область
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
