Раскрыта причина смерти режиссера Шухера

Причиной смерти режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера стал инфаркт, сообщили РИА Новости источники в окружении артиста. Кинематографист ушел из жизни в возрасте 71 года в субботу, 28 марта.

Инфаркт, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что 27 марта Шухеру вызвали скорую из-за затрудненного дыхания, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. За жизнь режиссера, который был учеником Марлена Хуциева, долго боролись врачи, но спасти его не удалось.

Шухер работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова. Кроме того, он сотрудничал с телекомпанией ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими. Среди его самых известных работ — фильмы «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».

