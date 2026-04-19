Судьба украинского режиссера Игоря Малахова, пропавшего без вести два с половиной года назад в зоне проведения специальной военной операции, наконец установлена — он погиб, сообщает Telegram-канал Obozrevatel. Режиссер принимал участие в боях в составе ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и числился пропавшим с декабря 2023 года.

Личность Малахова удалось подтвердить с помощью анализа ДНК. Выяснилось, что он погиб в районе села Степного во время боев за Авдеевку. Таким образом, судьба режиссера, долгое время считавшегося без вести пропавшим, прояснилась.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что на тренировочных площадках штурмовых частей ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области отмечен рост потерь небоевого характера. В соцсетях вдова одного из погибших военнослужащих рассказала, что ее муж избегал обращаться к медикам, опасаясь, что его переведут в штурмовое подразделение.

Кроме того, Следственный комитет России сообщил, что действия ВСУ на территории Донбасса признаны геноцидом. В ведомстве уточнили, что собранные материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвинения в рамках данного дела предъявлены 41 представителю высшего военного и политического руководства Украины.