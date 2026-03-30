Украинца приговорили к пяти годам колонии за лайки в «Одноклассниках»

Во Львове суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за лайки российских постов в соцсети «Одноклассники», сообщил украинский блогер Анатолий Шарий у себя в соцсетях. Мужчину признали виновным в совершении действий, связанных с публичной поддержкой России.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Ранее он также перевел 20 тыс. гривен (37 тыс. рублей) на нужды ВСУ. Помимо основного наказания, суд обязал его выплатить 9,6 тыс. гривен (17,7 тыс. рублей) за проведение экспертиз. Мобильный телефон, с помощью которого ставились лайки, конфискован в доход государства.

