30 марта 2026 в 15:55

Украинца приговорили к пяти годам колонии за лайки в «Одноклассниках»

Во Львове суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за лайки российских постов в соцсети «Одноклассники», сообщил украинский блогер Анатолий Шарий у себя в соцсетях. Мужчину признали виновным в совершении действий, связанных с публичной поддержкой России.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Ранее он также перевел 20 тыс. гривен (37 тыс. рублей) на нужды ВСУ. Помимо основного наказания, суд обязал его выплатить 9,6 тыс. гривен (17,7 тыс. рублей) за проведение экспертиз. Мобильный телефон, с помощью которого ставились лайки, конфискован в доход государства.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух несовершеннолетних в Полтаве, которые пытались осуществить подрыв автомобиля с военнослужащими ВСУ. По утверждению спецслужбы, злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков.

До этого стало известно, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкоматов). Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

