На Украине обвинили подростков в попытке взрыва бойцов ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух несовершеннолетних в Полтаве, которые пытались осуществить подрыв автомобиля с военнослужащими ВСУ. По данным спецслужбы, злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков.

Как утверждают в СБУ, молодые люди планировали заложить взрывное устройство под военный автомобиль и привести его в действие в тот момент, когда военнослужащие приблизятся к машине. Подготовка к теракту была пресечена на стадии планирования.

Ранее сообщалось, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации военкоматами, к которой привлечены наемники из Польши и Румынии. Отмечалось, что мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.

До этого стало известно, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкоматов). Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.