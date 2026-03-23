23 марта 2026 в 11:49

На Украине обвинили подростков в попытке взрыва бойцов ВСУ

СБУ: в Полтаве двое подростков готовили взрыв авто с военными ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух несовершеннолетних в Полтаве, которые пытались осуществить подрыв автомобиля с военнослужащими ВСУ. По данным спецслужбы, злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков.

Как утверждают в СБУ, молодые люди планировали заложить взрывное устройство под военный автомобиль и привести его в действие в тот момент, когда военнослужащие приблизятся к машине. Подготовка к теракту была пресечена на стадии планирования.

Ранее сообщалось, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации военкоматами, к которой привлечены наемники из Польши и Румынии. Отмечалось, что мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.

До этого стало известно, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкоматов). Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

Украина
ВСУ
СБУ
взрывы
подростки
военнослужащие
