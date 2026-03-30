Врач объяснила, когда весной можно начать гулять без головного убора

При стабильной температуре выше плюс 15 градусов и отсутствии сильного ветра можно начать ходить без шапки, заявила «ФедералПресс» эндокринолог Анастасия Самойлова. Она предупредила, что весной без головного убора легко заработать переохлаждение из-за обманчивого солнца и резкой прохлады.

Безопасным сигналом к смене головного убора служит стабильная температура воздуха выше плюс 15 градусов при отсутствии ветра. В такую погоду организм уже не нуждается в дополнительной защите, и риск застудить уши минимален. Однако весна — время коварное. Если вы решили перейти на более легкий вариант, например, капюшон или платок, следите за своим самочувствием, — отметила Самойлова.

Врач добавила, что переохлаждение ушей чревато воспалительными процессами, в том числе отитом. Первыми признаками этого состояния становятся ощущение холода, побледнение ушных раковин и покалывание в этой области.

Ранее отоларинголог Тамара Мирзакеримова заявила, что отказ от шапок и других головных уборов в начале весны может привести к переохлаждению. Оно, в свою очередь, может спровоцировать обострение уже имеющихся лор-проблем.