Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:16

Врач объяснила, когда весной можно начать гулять без головного убора

Врач Самойлова: можно отказаться от шапки при температуре выше плюс 15 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При стабильной температуре выше плюс 15 градусов и отсутствии сильного ветра можно начать ходить без шапки, заявила «ФедералПресс» эндокринолог Анастасия Самойлова. Она предупредила, что весной без головного убора легко заработать переохлаждение из-за обманчивого солнца и резкой прохлады.

Безопасным сигналом к смене головного убора служит стабильная температура воздуха выше плюс 15 градусов при отсутствии ветра. В такую погоду организм уже не нуждается в дополнительной защите, и риск застудить уши минимален. Однако весна — время коварное. Если вы решили перейти на более легкий вариант, например, капюшон или платок, следите за своим самочувствием, — отметила Самойлова.

Врач добавила, что переохлаждение ушей чревато воспалительными процессами, в том числе отитом. Первыми признаками этого состояния становятся ощущение холода, побледнение ушных раковин и покалывание в этой области.

Ранее отоларинголог Тамара Мирзакеримова заявила, что отказ от шапок и других головных уборов в начале весны может привести к переохлаждению. Оно, в свою очередь, может спровоцировать обострение уже имеющихся лор-проблем.

заболевания
здоровье
врачи
весна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.