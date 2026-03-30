Группа Совкомбанка стала лидером «Народного рейтинга» Банки.ру

Группа «Совкомбанка» по результатам 2025 года заняла первые места сразу в трех категориях «Народного рейтинга» Банки.ру. Она стала лидером среди банков, страховых, а также инвестиционных компаний. Победа сразу в трех категориях продемонстрировала, что клиентский опыт внутри группы воспринимается пользователями как сильная сторона. Итоги премии подвели 27 марта в Москве.

Мы благодарны клиентам за доверие, высокую оценку и обратную связь. Победа сразу в трех категориях «Народного рейтинга» Банки.ру подтверждает, что развитие сервиса, продуктов и клиентского опыта действительно важно для людей. Для нас это и признание работы команды, и стимул продолжать улучшать клиентский путь во всех ключевых направлениях, — отметил руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

При выборе банка клиенты все чаще ориентируются не только на продуктовые условия, но и на качество клиентского пути. Удобство цифровых сервисов, оперативность поддержки, прозрачность процессов и общий уровень взаимодействия выходят на первый план, составляя конкуренцию классическим параметрам продукта. Итоги премии Банки.ру , стали еще одним свидетельством того, что именно клиентский опыт сегодня выступает ключевым фактором доверия и определяет выбор финансовой организации.

Ранее Совкомбанк заработал 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Компании удалось сохранить маржинальность, нарастить масштаб бизнеса и последовательно улучшить ключевые показатели во втором полугодии. В IV квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, а стоимость риска снизилась до 2,5%. Совокупная выручка за прошлый год приблизилась к 1 трлн рублей (972 млрд рублей).