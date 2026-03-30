30 марта 2026 в 17:10

Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании акционерного общества «Российская биологическая промышленная компания», оно объединит ключевые активы отрасли. Структура будет сформирована на базе Щелковского биокомбината путем присоединения к нему Армавирской, Курской, Орловской и Ставропольской биофабрик.

Все акции нового объединения будут находиться в федеральной собственности, что гарантирует полный государственный контроль над предприятием. Организация получит статус научно-производственного объединения (НПО) и будет внесена в перечень стратегических акционерных обществ страны.

Основными целями холдинга определены обеспечение внутреннего рынка лекарственными препаратами для ветеринарного применения и проведение масштабных научно-исследовательских работ. Ожидается, что централизация управления поможет эффективнее внедрять инновации в области отечественной фармакологии.

Ранее Путин подписал указ о передаче акций Ростовского оптико-механического завода госкорпорации «Ростех». Речь идет об обыкновенных и привилегированных акциях предприятия.

