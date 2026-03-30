Ростех получил акции завода, выпускающего оптику для ВС России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Ростовского оптико-механического завода госкорпорации «Ростех», следует из документа на официальном портале правовой информации. Речь идет об обыкновенных и привилегированных акциях предприятия.

В качестве имущественного взноса РФ «Ростеху» передаются находящиеся в федеральной собственности 23 600 346 обыкновенных именных акций и 598 752 привилегированные акции типа «А». Дополнительные выпуски акций, зарегистрированные до завершения процедуры, подлежат передаче Ростеху по решению правительства.

Ростовский оптико-механический завод является одним из ведущих предприятий в сфере разработки и производства оптико-электронных систем. На предприятии, в частности, выпускаются приборы дневного и ночного видения, а также тепловизионные прицелы для военной техники.

