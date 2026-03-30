30 марта 2026 в 15:52

Ростех получил акции завода, выпускающего оптику для ВС России

Ростех получил акции Ростовского оптико-механического завода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Ростовского оптико-механического завода госкорпорации «Ростех», следует из документа на официальном портале правовой информации. Речь идет об обыкновенных и привилегированных акциях предприятия.

В качестве имущественного взноса РФ «Ростеху» передаются находящиеся в федеральной собственности 23 600 346 обыкновенных именных акций и 598 752 привилегированные акции типа «А». Дополнительные выпуски акций, зарегистрированные до завершения процедуры, подлежат передаче Ростеху по решению правительства.

Ростовский оптико-механический завод является одним из ведущих предприятий в сфере разработки и производства оптико-электронных систем. На предприятии, в частности, выпускаются приборы дневного и ночного видения, а также тепловизионные прицелы для военной техники.

Ранее Ростех представил автоматизированный комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами. Система может снизить совокупный ущерб авиакомпаний до $1 млрд (76,5 млрд рублей) в год.

Верховный суд РФ разъяснил порядок получения отсрочки от военной службы
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

