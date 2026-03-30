30 марта 2026 в 17:20

Верховный суд РФ разъяснил порядок получения отсрочки от военной службы

Верховный суд РФ: для отсрочки от призыва необходимо личное обращение призывника

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Призывник для получения отсрочки от военной службы должен лично обратиться в военкомат с соответствующим заявлением и документами, следует из разъяснения Верховного суда РФ, которое содержится в обзоре судебной практики за первый квартал 2026 года. Этот вопрос подлежит рассмотрению на заседании призывной комиссии, о котором призывник оповещается заранее. Решение было принято после рассмотрения жалобы студента, которому отсрочка была предоставлена без его участия, а затем аннулирована.

Молодой человек был зачислен в медицинский университет в 2022 году, но вскоре отчислился по собственному желанию. Несмотря на это, призывная комиссия в его отсутствие предоставила ему отсрочку. Позже он поступил в аграрный университет, но получил отказ в отсрочке, поскольку военкомат счел, что право уже было реализовано.

Студент обжаловал решение, указав, что с заявлением не обращался и о заседании комиссии не знал. Суды трех инстанций отказали ему, однако Верховный суд пересмотрел дело.

Из анализа приведенных норм следует, что для получения отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в образовательной организации требуется активное волеизъявление призывника, выраженное в подаче соответствующего заявления в военкомат с представлением документов, подтверждающих его право на отсрочку, в частности, справки из образовательной организации установленной формы, — говорится в решении ВС.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, такие как операторы БПЛА и наземной робототехники.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
