СК проверит инцидент с выпавшим из окна мальчиком в Люберцах

СК возбудил уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна квартиры в Люберцах, сообщили в пресс-службе СК РФ. Мальчика спасли прохожие.

В настоящее время следователь выехал на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье сняли с крыши мальчика, выпавшего из окна. Несовершеннолетний оказался на козырьке пристройки, после чего двое мужчин услышали его плач и спустили малыша на землю. После этого ребенка передали медикам.

До этого школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» на востоке Москвы. По предварительной информации, 17-летний юноша приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике для одиннадцатиклассников.

Депутат Михаил Ветров заявил, что в России необходимо разработать ГОСТ на окна в многоэтажных домах, чтобы застройщики устанавливали механизмы защиты окон от детей. По его словам, малолетние дети ежегодно выпадают из окон, несмотря на советы спасателей для родителей. Парламентарий считает, что проветривать помещения должны только взрослые.