Депутат предложил разработать ГОСТ на окна в многоэтажках Депутат Ветров: в России необходимо разработать ГОСТ на окна ради безопасности

В России необходимо разработать ГОСТ на окна в многоэтажных домах, чтобы застройщики устанавливали механизмы, максимально препятствующие легкому открытию окон детьми, заявил NEWS.ru депутат МО «Поселок Шушары» (Санкт-Петербург), председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его словам, проветривать помещения должны только взрослые.

Нам нужен ГОСТ на окна. Надо, чтобы на них были механизмы, которые не позволят детям легко их открывать. И такие устройства должны устанавливать сразу застройщики. Выше второго этажа открыть окна должны быть способны только взрослые двумя руками, — пояснил Ветров.

По его словам, случаи выпадения детей из окон многоквартирных домов происходят ежегодно в большом количестве.

Ранее на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Позже выяснилось, что ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил мужчина, проходивший по улице. Дворник стал кричать ему, чтобы тот отошел, но ребенок сорвался и зацепился за карниз.