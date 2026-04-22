22 апреля 2026 в 00:22

США сохранят блокаду портов Ирана

Трамп приказал продолжать морскую блокаду портов Ирана

Фото: Graeme Sloan/Pool/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду иранских портов, вопреки решению Белого дома отложить удары по Ирану. Он написал об этом в своих соцсетях.

Я распорядился, чтобы наши вооруженные силы продолжали блокаду, — сказано в сообщении.

По словам Трампа, блокада будет действовать до тех пор, пока Иран не представит «единое предложение» по урегулированию конфликта.

Ранее американский лидер заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свое решение объяснил просьбой руководства Пакистана.

До этого он также говорил, что Тегеран неоднократно срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не вдавался в подробности и не предоставил никаких подтверждений своим обвинениям. В то же время аналитики объяснили, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Так, Иран относится к Белому дому с глубоким недоверием. И такие заявления американского лидера лишь усилили неопределенность вокруг диалога.

