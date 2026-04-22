В Берлине почтили память легенды баскетбола Ульяны Семеновой

22 апреля 2026 в 00:56

FIBA почтила память Ульяны Семеновой на церемонии в Берлине

Память советской баскетболистки Ульяны Семеновой почтили минутой молчания во время церемонии включения в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Мероприятие проходило в Берлине.

Семенова, скончавшаяся в январе 2026 года на 74-м году жизни, признана одной из самых титулованных баскетболисток в истории СССР и входит в Зал славы FIBA. О ее смерти стало известно 9 января.

Ульяна Семенова была двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трехкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983) и десятикратной чемпионкой Европы. Также она 11 раз выигрывала Кубок европейских чемпионок в составе рижского клуба ТТТ.

До этого стало известно о смерти экс-посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он скончался на 97-м году жизни. Качин работал руководителем диппредставительства в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом заявила его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он пребывал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

