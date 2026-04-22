В Берлине почтили память легенды баскетбола Ульяны Семеновой FIBA почтила память Ульяны Семеновой на церемонии в Берлине

Память советской баскетболистки Ульяны Семеновой почтили минутой молчания во время церемонии включения в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Мероприятие проходило в Берлине.

Семенова, скончавшаяся в январе 2026 года на 74-м году жизни, признана одной из самых титулованных баскетболисток в истории СССР и входит в Зал славы FIBA. О ее смерти стало известно 9 января.

Ульяна Семенова была двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трехкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983) и десятикратной чемпионкой Европы. Также она 11 раз выигрывала Кубок европейских чемпионок в составе рижского клуба ТТТ.

