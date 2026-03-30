30 марта 2026 в 17:08

Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации

Экс-тренеру «Зенита» Луческу установят дефибриллятор после госпитализации

Мирче Луческу Мирче Луческу Фото: IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press
Румынскому тренеру Мирче Луческу установят дефибриллятор после экстренной госпитализации, рассказал «Чемпионату» бывший помощник специалиста Александр Спиридон. Он отметил, что на данный момент наставник чувствует себя нормально.

Медики решили установить дефибриллятор. Мирча чувствует себя нормально, — сообщил Спиридон.

29 марта 80-летний Луческу почувствовал недомогание во время технического совещания перед товарищеским матчем сборных Румынии и Словакии, который должен был состояться 31-го числа в Братиславе.

26 марта румынская национальная команда в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Турции со счетом 0:1 и лишилась возможности попасть на мундиаль.

Ранее бывший игрок нижнекамского «Нефтехимика» Геннадий Першин ушел из жизни в возрасте 76 лет. Экс-спортсмен выступал за команду на протяжении 11 сезонов и был ее капитаном. После завершения игровой карьеры, Першин более чем 25 лет работал администратором футбольного «Нефтехимика» — с февраля 1995-го по август 2020 года.

футбол
сборные
Румыния
тренеры
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

