Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации

Румынскому тренеру Мирче Луческу установят дефибриллятор после экстренной госпитализации, рассказал «Чемпионату» бывший помощник специалиста Александр Спиридон. Он отметил, что на данный момент наставник чувствует себя нормально.

29 марта 80-летний Луческу почувствовал недомогание во время технического совещания перед товарищеским матчем сборных Румынии и Словакии, который должен был состояться 31-го числа в Братиславе.

26 марта румынская национальная команда в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Турции со счетом 0:1 и лишилась возможности попасть на мундиаль.

Ранее бывший игрок нижнекамского «Нефтехимика» Геннадий Першин ушел из жизни в возрасте 76 лет. Экс-спортсмен выступал за команду на протяжении 11 сезонов и был ее капитаном. После завершения игровой карьеры, Першин более чем 25 лет работал администратором футбольного «Нефтехимика» — с февраля 1995-го по август 2020 года.