Крики пассажиров загоревшегося после взлета лайнера попали на видео Самолет загорелся во время взлета в аэропорту Сан-Паулу в Бразилии

В аэропорту Сан-Паулу в Бразилии во время взлета загорелся самолет, направлявшийся в Атланту, соответствующие кадры распространились в Сети. Экипаж принял решение вернуться в авиагавань спустя девять минут после начала полета.

По информации, появившейся в соцсетях, на борту возникла паника. На опубликованных кадрах слышны крики перепуганных людей. Лайнер кружил в воздухе девять минут, а затем благополучно приземлился. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в эфире телеканала CBS показали новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, которое произошло вблизи Вашингтона в январе 2025 года. Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.

Прежде стало известно, что основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.