Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху Синоптик Ильин: 12 апреля в Москве будет облачно

На Пасху, 12 апреля, в Москве установится облачная погода, рассказал «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, воздух прогреется до 14 градусов.

Синоптик также рассказал, что ночью температура снизится до 8 градусов. Он подчеркнул, что осадков не ожидается в первой половине дня, однако вечером возможны небольшой дождь или морось.

Ильин спрогнозировал, что в конце текущей недели воздух может прогреться уже до 20 градусов. Он отметил, что затем опять наступит небольшое похолодание до 15-18 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве 1 апреля ожидается дождливая и облачная погода. При этом, по его словам, в столице сохранится тепло.