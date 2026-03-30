Москвичам пообещали дождливые дни в начале апреля

В Москве 1 апреля ожидается дождливая и облачная погода, заявил RT синоптик Александр Шувалов. При этом, по его словам, в столице сохранится тепло.

До конца этой недели будут положительные температуры: ночью — от одного до шести градусов тепла и днем — от 13 до 18 градусов тепла. Первые два дня ожидаются солнечные и ясные. Со среды, 1 апреля, увеличится облачность и появится большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора, — высказался Шувалов.

Он отметил, что осадки, которые местами ожидаются в Москве и Подмосковье, будут умеренными. Приход дождей синоптик связал с «размытой циклонической депрессией» от каспийского циклона.

Ранее Шувалов заявил, что температура в Москве позволяет отключить отопление. Он отметил, что для этого температура должна на протяжении пяти дней продержаться на отметке не ниже восьми градусов тепла.