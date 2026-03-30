Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:13

В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку

Суд обязал освободить из-под стражи ICE в Калифорнии россиянку Кристину Малышко

Фото: IMAGO/Matrix Images/Tannen Maury/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральный суд Южного округа Калифорнии постановил немедленно освободить из-под стражи иммиграционной службы ICE россиянку Кристину Малышко, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Основанием для решения стало нарушение процессуальных норм при отзыве ее условно-досрочного освобождения.

Суд удовлетворил ходатайство Малышко о выдаче приказа habeas corpus, который проверяет законность ограничения свободы. В постановлении указано, что действия властей нарушили гарантии надлежащего судопроизводства. Стороны обязаны до 1 апреля 2026 года представить совместный отчет, подтверждающий факт освобождения.

Россиянка находилась под стражей с 17 января. Ее задержали в Калифорнии вместе с соотечественницей Натальей Дудиной. Обе въехали в США в декабре 2021 года через пропускной пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой и находились в центре временного содержания в районе Отай-Меса.

Ранее сообщалось, что число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы. По информации журналистов, больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния, далее идут Филадельфия и Пенсильвания.

США
Калифорния
ICE
суды
россияне
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.