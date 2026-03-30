Украинские дроны снова атаковали Брянскую область Богомаз: два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области

Два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атаки отражались в период с 8:00 до 14:00 мск. Большинство беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. Еще по два дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В Минобороны также сообщили, что силы ПВО в ночь на 30 марта ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.