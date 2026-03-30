30 марта 2026 в 16:19

Число жертв ДТП в Ингушетии выросло

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Ингушетии выросло до 14 человек

Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля Changan с микроавтобусом Mercedes в Ингушетии увеличилось до 14 человек, сообщили в управлении МВД по региону. Дорожный инцидент произошел в селе Верхние Ачалуки, когда 37-летняя женщина-водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество общественному транспорту.

В результате мощного удара виновница аварии получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в карете скорой помощи. Среди раненых оказались водитель и 13 пассажиров микроавтобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которым потребовалась срочная медицинская помощь.

Шоферу и 13 пассажирам общественного транспорта, включая трех несовершеннолетних, понадобилась медицинская помощь, — сообщает ведомство.

Республиканская прокуратура проводит проверку, а на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа.

Ранее москвич наехал на ребенка во дворе дома на улице Булатниковской. По информации авторов, жертвой наезда стал восьмилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, обстоятельства произошедшего уточняются. Столичная прокуратура обещала заняться расследованием инцидента.

