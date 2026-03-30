Захарова осудила удар БПЛА по резиденции президента Иракского Курдистана

Россия осуждает удар беспилотника по резиденции президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва обеспокоена продолжением вооруженной конфронтации в Персидском заливе, передает пресс-служба ведомства.

Решительно осуждаем эту акцию, целью организаторов которой было дальнейшее расширение географических рамок <...> военно-политического кризиса, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что офицер спецслужбы погиб в результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведки в Багдаде. Инцидент произошел в престижном районе Мансур, где расположено здание ведомства. В официальном заявлении разведслужбы говорится, что нападение совершено преступными группировками. Виновные в теракте будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили представители разведки.

До этого источник в силовых ведомствах Ирака сообщил, что здание разведывательной службы в Багдаде было атаковано беспилотным летательным аппаратом. Целью удара стал штаб, находящийся в фешенебельном районе на западе иракской столицы. До этого поступили сведения о падении обломков снаряда вблизи посольства Марокко, также расположенного в этом районе.