Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 15:08

Захарова осудила удар БПЛА по резиденции президента Иракского Курдистана

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия осуждает удар беспилотника по резиденции президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва обеспокоена продолжением вооруженной конфронтации в Персидском заливе, передает пресс-служба ведомства.

Решительно осуждаем эту акцию, целью организаторов которой было дальнейшее расширение географических рамок <...> военно-политического кризиса, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что офицер спецслужбы погиб в результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведки в Багдаде. Инцидент произошел в престижном районе Мансур, где расположено здание ведомства. В официальном заявлении разведслужбы говорится, что нападение совершено преступными группировками. Виновные в теракте будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили представители разведки.

До этого источник в силовых ведомствах Ирака сообщил, что здание разведывательной службы в Багдаде было атаковано беспилотным летательным аппаратом. Целью удара стал штаб, находящийся в фешенебельном районе на западе иракской столицы. До этого поступили сведения о падении обломков снаряда вблизи посольства Марокко, также расположенного в этом районе.

Непряева назвала главное отличие российских лыжников от иностранных
В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
