Иракская разведка стала целью иранского БПЛА

Здание иракской разведывательной службы в Багдаде подверглось атаке беспилотника, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Удар пришелся по штабу в престижном районе Мансур на западе иракской столицы.

До этого телеканал Al Araby информировал о падении фрагментов снаряда неподалеку от посольства Марокко, расположенного в том же районе. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений не поступала.

Ранее американские журналисты сообщили, что Иран впервые осуществил ракетный удар по военной базе США Диего-Гарсия в Индийском океане, удаленной от иранского побережья на 3,5–4 тыс. километров. По информации СМИ, данный пуск стал самым дальним в истории иранских ракетных вооружений. Как уточнили представители американской администрации, по объекту, находящемуся в совместном ведении США и Великобритании, были выпущены две баллистические ракеты средней дальности.

Кроме того, центральные районы Израиля вновь подверглись ракетной атаке с территории Ирана. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и прилегающих к нему поселениях, а также в ряде других зон региона.