21 марта 2026 в 09:46

Израиль содрогнулся после залпа из Ирана

Центр Израиля пострадал из-за нового обстрела из Ирана

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press
Центральная часть Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу со стороны Ирана, передает корреспондент ТАСС. В ряде районов региона была объявлена воздушная тревога, а сирены сработали в Тель-Авиве и близлежащих населенных пунктах.

После срабатывания сигналов тревоги последовала серия взрывов. Незадолго до этого израильская армия предупредила о новом ракетном залпе, запущенном с территории Ирана. Это стало первой воздушной тревогой в Тель-Авиве и окрестностях за сутки.

Ранее израильская авиация пыталась уничтожить начальника полиции Ирана генерала Резу Радана во время ударов по Тегерану. Оной из целей авиаударов было именно покушение на иранского генерала. Подробности состояния Радана и конкретные данные о последствиях обстрелов столицы пока не раскрываются, а официальные лица Ирана не комментировали ситуацию.

До этого президент США Дональд Трамп на брифинге на Южной лужайке Белого дома заявил, что не поддерживает прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, Израиль завершит военную операцию против Исламской Республики только тогда, когда к этому будет готов Вашингтон.

