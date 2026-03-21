Раскрыта цель последних ударов Израиля по Тегерану Al Hadath: шеф полиции Ирана Радан стал целью авиаударов Израиля по Тегерану

Израильская авиация пыталась ликвидировать начальника полиции Ирана генерала Резу Радана во время ударов по Тегерану, передает телеканал Al Hadath. По данным источника, покушение на иранского генерала стало одной из целей авиаударов.

Состояние Радана и подробности обстрелов иранской столицы не раскрываются. Иранские официальные лица пока не комментировали эту информацию.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором Тегеран требует от Абу-Даби компенсации за ущерб, нанесенный американскими ударами. Атаки были совершены с территории ОАЭ.

До этого пресс-служба КСИР сообщила о нанесении очередного удара по американским объектам в ближневосточном регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание — 4». Согласно данным иранского государственного телевидения, военнослужащие успешно поразили военную базу Эд-Дафра.