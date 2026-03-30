Новый эксперимент с ПВО начали на Украине

Украина запустила эксперимент с частными системами ПВО, сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров. По его словам, противовоздушной обороной теперь также занимаются компании.

Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата <...> целей, — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, а о Киеве стали забывать. По его словам, вооруженные силы страны испытывают постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, нужны альтернативные варианты.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли на нее «клюнут»

Также Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах якобы без его ведома. На этом фоне журналисты напомнили о запрете на экспорт вооружения, который вступил в силу в стране после начала конфликта.