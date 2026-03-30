В ГД объяснили, для чего артист Зеленский согласился играть роль президента Депутат ГД Драпеко считает, что Зеленский стал президентом Украины из тщеславия

Актер Владимир Зеленский согласился на роль президента Украины из тщеславия, выразила мнение в интервью NEWS.ru заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Вероятнее всего, Зеленский не осознавал глобальных последствий этого решения для себя самого, полагает собеседница.

Тщеславие это одна из актерских черт. Казалось, что «если я изображаю» президента, то значит, могу стать им в реальности. Полагаю, в этом состояла ошибка: непонимание функционирования механизмов государства, — считает парламентарий.

Драпеко предположила, что на посту президента Зеленский совершил значительное количество серьезных ошибок, которые являются непоправимыми, фатальными. Те, кто привел экс-шоумена к власти, скорее всего, его же и уничтожат, полагает Елена Григорьевна.

Что будет с ним (с Зеленским. — NEWS.ru) дальше? За все придется платить. Думаю, он заплатит жизнью, — резюмировала собеседница.

Ранее командир бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Тютерев с позывным Морпех предположил, что Зеленский навряд ли доживет до глубокой старости. По мнению Морпеха, президент Украины не сможет «спать и жить спокойно», понимая, что сотни тысяч украинцев погибли по его вине.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями. Алаудинов также полагает, что до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.