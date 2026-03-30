В ТПП назвали «комфортную» ставку для промышленности и МСП Глава ТПП Катырин: ставка 10–12% была бы комфортной для промышленности

Комфортный уровень ставок, при котором экономика начнет чувствовать себя увереннее, составляет 10–12% для промышленности и 8% для малого бизнеса, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, ключевая ставка 15,5% делает заемные средства недоступными для многих предприятий, вынуждая их сворачивать инвестпрограммы.

Если говорить о том уровне ставок, при котором экономика начинает чувствовать себя увереннее, то для промышленности и реального сектора более комфортным считается диапазон 10–12%. Для малого и среднего бизнеса эта планка должна быть еще ниже — около 8%, — сказал Катырин.

Глава ТПП пояснил, что ключевая ставка 15,5% напрямую отражается на стоимости кредитов, делая заемные средства недоступными для многих предприятий. При высокой ставке долгосрочные проекты, рассчитанные на 7–10 лет, либо откладываются, либо реализуются только при наличии господдержки. Вторым фактором давления на бизнес он назвал валютную динамику: компании вынуждены закладывать в бюджет дополнительные резервы из-за колебаний курса рубля.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны. Он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами.