30 марта 2026 в 16:30

Очевидцы рассказали о паводках в Иркутской области

360.ru: в Иркутской области затопило даже возвышенности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время паводков в Иркутской области затопило даже возвышенности, рассказали очевидцы. В беседе с 360.ru местные жители подчеркнули, что в районе стали отключать электричество.

Когда вода практически выходить стала из подполья, за 15-30 минут затопив подвал, мы вызвали эвакуацию и 29 марта вечером уехали. Так как электричество стали отключать и стало страшно. Те места которые считались возвышенностями оказались подтоплены, — рассказал один из жителей.

Сейчас в области с паводками борются с помощью экскаваторов, вакуумных машин и переносных насосных станций. Проблема стоит наиболее остро на улицах Ракитная, 1-я Сельская, пересечении переулка Западный и улицы Сельская.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за весеннего паводка река Миасс вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник». Дорожные службы оперативно перекрыли движение под мостом, выставив специальные заградительные блоки.

