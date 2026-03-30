Очевидцы рассказали о паводках в Иркутской области 360.ru: в Иркутской области затопило даже возвышенности

Во время паводков в Иркутской области затопило даже возвышенности, рассказали очевидцы. В беседе с 360.ru местные жители подчеркнули, что в районе стали отключать электричество.

Когда вода практически выходить стала из подполья, за 15-30 минут затопив подвал, мы вызвали эвакуацию и 29 марта вечером уехали. Так как электричество стали отключать и стало страшно. Те места которые считались возвышенностями оказались подтоплены, — рассказал один из жителей.

Сейчас в области с паводками борются с помощью экскаваторов, вакуумных машин и переносных насосных станций. Проблема стоит наиболее остро на улицах Ракитная, 1-я Сельская, пересечении переулка Западный и улицы Сельская.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за весеннего паводка река Миасс вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник». Дорожные службы оперативно перекрыли движение под мостом, выставив специальные заградительные блоки.