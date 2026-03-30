Захарова обратилась к сторонам конфликта в Персидском заливе Захарова призвала к скорейшему прекращению боевых действий в Персидском заливе

Все стороны, вовлеченные в конфликт в зоне Персидского залива, должны как можно скорее перейти к политико-дипломатическому урегулированию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, она отметила, что Москва призывает отказаться от любых атак на объекты, не имеющие военного назначения.

Россия твердо выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Настойчиво и последовательно призываем всех участников конфликта воздерживаться от любых нападений на невоенные цели, — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в случае срыва мирного соглашения и закрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что речь идет о ключевых объектах, включая электростанции, нефтяные скважины и остров Харк.

Прежде аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.