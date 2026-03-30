Трамп пригрозил завершением «прекрасного пребывания» в Иране Трамп пригрозил ударом по острову Харк в случае срыва сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в случае срыва мирного соглашения и закрытия Ормузского пролива. В соцсети Truth Social он подчеркнул, что речь идет о ключевых объектах, включая электростанции, нефтяные скважины и остров Харк.

Мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не «прикасались», — написал американский лидер.

Ранее аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

Трамп между тем заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский президент поместил Японию, Австралию и Южную Корею.