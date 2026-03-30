30 марта 2026 в 15:46

Дело о правах на «нетленки» «Комбинации» получило неожиданный поворот

Свидетели опровергли участие основателя «Комбинации» в написании песен группы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд по иску Виктории Олейниковой, наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, заслушал показания двух свидетелей, передает РИА Новости. Истец требует признать за ее отцом авторские права на тексты 16 композиций. Как пишет агентство, в суде выступили Андрей Цепов, придумавший название коллектива, и Андрей Якушин из дуэта «Прощай, молодость!», который долгое время выступал на разогреве.

Оба свидетеля, знакомые с Шишининым с 1980-х годов, заявили, что он не писал тексты песен. По их словам, он занимался исключительно организацией и финансовыми вопросами. Свидетели подчеркнули, что авторами текстов были композитор Виталий Окороков и солистки Татьяна Иванова и Алена Апина.

Творчество — это не его, он занимался деньгами, — сообщил Якушин.

Ранее юрист Екатерина Гордон призналась, что перестала общаться с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за финансовых разногласий в работе. По ее словам, катализатором стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива «ЗаVисть» и начались финансовые споры.

