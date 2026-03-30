30 марта 2026 в 13:46

Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой

Гордон заявила, что перестала общаться с Кудрявцевой из-за разногласий в работе

Лера Кудрявцева
Юрист Екатерина Гордон в беседе с «Радио 1» призналась, что перестала общаться с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за финансовых разногласий в работе. По ее словам, они связаны с авторскими правами.

Я прекратила общение с Лерой Кудрявцевой. Катализатором стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива «ЗаVисть» и начались финансовые споры. Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другом. Я такой человек, могу просто послать жестко, — высказалась Гордон.

Проект «ЗаVисть» теперь официально закрыт. Выпущенные песни по итогам переговоров принадлежат обеим участницам поровну. Гордон при этом осталась автором музыки и слов.

Ранее Кудрявцева рассказала, что создала музыкальную группу с Гордон в коммерческих целях. Она призналась, что хочет выступать на корпоративах вместе с подругой и получать за это деньги.

