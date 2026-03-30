30 марта 2026 в 15:47

В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками

Священник Батаногов назвал куличи с колбасой маркетинговым ходом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Куличи с колбасой, курицей и другими необычными начинками — это маркетинговый ход, который никак не относится к традициям Пасхи, заявил священник Алексей Батаногов. По его словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», подобная продукция нарушает символизм церковного праздника.

Это маркетинговый ход, чтобы лучше продать. Один человек купит не один кулич, а два: простой и новинку с колбасой. Ничего, кроме бизнеса, я здесь не вижу. Кулич имеет отсылку к хлебу Евхаристическому. Христос после своего Воскресения являлся ученикам своим и разделял с ними трапезу. Кулич — религиозный хлеб, предназначенный для разговления. Когда в него добавляют колбасу или курицу, это вызывает улыбку. Символизм нарушается ради выгоды, — высказался Батаногов.

При этом священник отметил, что строгого запрета на куличи с необычными начинками нет. По его мнению, если кто-то захочет попробовать новинку — это его право, однако такая трапеза уже не будет иметь символический смысл.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что подлинно верующий человек не станет приобретать куличи за 100 тыс. рублей, даже если он может позволить себе такую покупку. По его словам, продажа продуктов по таким ценам противоречит духовному смыслу праздника Пасхи.

Секрет куличей и брауни: какой сахар выбрать, чтобы все получилось
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и пасхи нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Раскрыто, как сталкеры находят своих жертв даже без геолокации в Сети
Стало известно, кому нужно успеть подать декларацию 3-НДФЛ до конца апреля
