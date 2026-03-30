30 марта 2026 в 16:35

ФосАгро поздравили с 25-летней работой в ходе съезда РСПП

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Пресс-служба ФосАгро
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил гендиректору ФосАгро Александру Гильгенбергу награду за победу в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и поздравил с 25-летием компании в ходе 35-го съезда РСПП. В своем поздравительном письме он обратился к многотысячному коллективу горняков и химиков ФосАгро.

«История ФосАгро — это история развития и успеха. Эти годы вместили много ярких событий и свершений. Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения — результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений. За это время вам удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли, задавая самые высокие корпоративные стандарты», — подчеркнул Шохин.

Президент РСПП отметил, что эта компания уже трижды с наивысшим баллом побеждала в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». По его словам, это единственная компания, которой удалось четырежды завоевать Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость».

Шохин добавил, что ФосАгро реализует целый комплекс экологических и благотворительных программ, нацеленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах присутствия компании. В заключение он пожелал коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балаково новых больших целей и достижений, процветания и оптимизма.

На прошедшем съезде РСПП представители власти и бизнеса обсудили ключевые направления сотрудничества, работу над национальными целями развития и реализацию нацпроектов. В его пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин. В центре внимания участников оказалось и подведение итогов Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Глава государства также поздравил победителей: «РСПП регулярно подводит итоги Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“. Знаю, что число ее лауреатов растет, а значит, стремление менять жизнь к лучшему не только в рамках своих предприятий, но и вокруг них все шире входит в деловую практику. Поздравляю победителей премии и отмечу, что инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше».

Престижную бизнес-премию учредил РСПП по инициативе президента РФ в 2023 году. Ее основная цель — поддержка ответственной деловой практики, признание вклада компаний в общественное развитие. Уже третий год подряд победителем премии становится агрохимический холдинг ФосАгро. Юбилейный для компании год — 25-летие — совпал с очередным триумфом.

«Третья подряд победа ФосАгро в Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“ подтверждает: ответственность перед обществом, стремление внести значимый вклад в реализацию национальных целей развития стали неотъемлемой частью деятельности компании. Мы видим наглядный пример системной работы, когда высокие стандарты в области экологической безопасности и социальных инвестиций выдерживаются и последовательно совершенствуются на протяжении многих лет», — прокомментировал эту победу президент РСПП Александр Шохин.

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Пресс-служба ФосАгро

В этом году успех ФосАгро принесли две ее ключевые социальные программы. В номинации «За вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирования проектов в сфере устойчивого развития» лучшей признана корпоративная жилищная программа компании. В номинации «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на развитие человеческого потенциала» в числе победителей — программа развития профессионального образования и подготовки кадров в рамках образовательной модели ФосАгро «Школа — колледж/университет — предприятие».

«Вот уже 25 лет — с момента создания ФосАгро в 2001 году — забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия — наш безусловный приоритет. Именно на этом фундаменте мы каждый год ставим новые производственные рекорды, создаем новые мощности, развиваем инновации, увеличиваем налоговые отчисления. За 5 лет на реализацию социальных и благотворительных проектов ФосАгро выделила 60 млрд рублей, в том числе рекордные 14 млрд рублей в 2024 и 2025 годах. Максимально авторитетным подтверждением эффективности наших проектов в социальной сфере для нас служит третья подряд победа в Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“. От имени руководства ФосАгро я благодарю организационный комитет премии за оказанную нам высокую честь!» — отметил генеральный директор ФосАгро Александр Гильгенберг.

Ранее ФосАгро ввела в опытно-промышленную эксплуатацию импортозамещенную систему управления ресурсами Global ERP. Отечественная разработка заменит зарубежные аналоги для автоматизации процессов производства и сбыта готовой продукции, а также расчета ее себестоимости. До этого для этих целей использовалась импортная система OEBS R12 от компании Oracle. Эффективность новой системы уже подтвердила статистика.

Верховный суд РФ разъяснил порядок получения отсрочки от военной службы
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

