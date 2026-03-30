ФосАгро поздравили с 25-летней работой в ходе съезда РСПП

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил гендиректору ФосАгро Александру Гильгенбергу награду за победу в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и поздравил с 25-летием компании в ходе 35-го съезда РСПП. В своем поздравительном письме он обратился к многотысячному коллективу горняков и химиков ФосАгро.

«История ФосАгро — это история развития и успеха. Эти годы вместили много ярких событий и свершений. Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения — результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений. За это время вам удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли, задавая самые высокие корпоративные стандарты», — подчеркнул Шохин.

Президент РСПП отметил, что эта компания уже трижды с наивысшим баллом побеждала в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». По его словам, это единственная компания, которой удалось четырежды завоевать Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость».

Шохин добавил, что ФосАгро реализует целый комплекс экологических и благотворительных программ, нацеленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах присутствия компании. В заключение он пожелал коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балаково новых больших целей и достижений, процветания и оптимизма.

На прошедшем съезде РСПП представители власти и бизнеса обсудили ключевые направления сотрудничества, работу над национальными целями развития и реализацию нацпроектов. В его пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин. В центре внимания участников оказалось и подведение итогов Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Глава государства также поздравил победителей: «РСПП регулярно подводит итоги Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“. Знаю, что число ее лауреатов растет, а значит, стремление менять жизнь к лучшему не только в рамках своих предприятий, но и вокруг них все шире входит в деловую практику. Поздравляю победителей премии и отмечу, что инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше».

Престижную бизнес-премию учредил РСПП по инициативе президента РФ в 2023 году. Ее основная цель — поддержка ответственной деловой практики, признание вклада компаний в общественное развитие. Уже третий год подряд победителем премии становится агрохимический холдинг ФосАгро. Юбилейный для компании год — 25-летие — совпал с очередным триумфом.

«Третья подряд победа ФосАгро в Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“ подтверждает: ответственность перед обществом, стремление внести значимый вклад в реализацию национальных целей развития стали неотъемлемой частью деятельности компании. Мы видим наглядный пример системной работы, когда высокие стандарты в области экологической безопасности и социальных инвестиций выдерживаются и последовательно совершенствуются на протяжении многих лет», — прокомментировал эту победу президент РСПП Александр Шохин.

Александр Шохин Фото: Пресс-служба ФосАгро

В этом году успех ФосАгро принесли две ее ключевые социальные программы. В номинации «За вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирования проектов в сфере устойчивого развития» лучшей признана корпоративная жилищная программа компании. В номинации «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на развитие человеческого потенциала» в числе победителей — программа развития профессионального образования и подготовки кадров в рамках образовательной модели ФосАгро «Школа — колледж/университет — предприятие».

«Вот уже 25 лет — с момента создания ФосАгро в 2001 году — забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия — наш безусловный приоритет. Именно на этом фундаменте мы каждый год ставим новые производственные рекорды, создаем новые мощности, развиваем инновации, увеличиваем налоговые отчисления. За 5 лет на реализацию социальных и благотворительных проектов ФосАгро выделила 60 млрд рублей, в том числе рекордные 14 млрд рублей в 2024 и 2025 годах. Максимально авторитетным подтверждением эффективности наших проектов в социальной сфере для нас служит третья подряд победа в Национальной премии „Лидеры ответственного бизнеса“. От имени руководства ФосАгро я благодарю организационный комитет премии за оказанную нам высокую честь!» — отметил генеральный директор ФосАгро Александр Гильгенберг.

Ранее ФосАгро ввела в опытно-промышленную эксплуатацию импортозамещенную систему управления ресурсами Global ERP. Отечественная разработка заменит зарубежные аналоги для автоматизации процессов производства и сбыта готовой продукции, а также расчета ее себестоимости. До этого для этих целей использовалась импортная система OEBS R12 от компании Oracle. Эффективность новой системы уже подтвердила статистика.