«Залистование и звуковещание» заставили украинских военных сложить оружие Группа военных ВСУ сдалась в плен рядом с Константиновкой

Военные Вооруженных сил Украины сложили оружие и сдались в плен недалеко от Константиновки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Южной группировки войск. Там уточнили, что ВС России проводят залистование и звуковещание в черте населенного пункта. По словам представителей группировки, такая тактика позволяет избежать большого количества жертв.

Чтобы избежать ненужных жертв, подразделения Южной группировки войск ВС РФ проводят залистование и звуковещание на позиции ВСУ в черте города. В результате группа украинских военнослужащих из состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ приняла решение сложить оружие и сохранить свои жизни, следуя инструкциям военнослужащих ВС РФ, — уточнили в пресс-центре.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решающее сражение за Славянск и Краматорск может состояться в апреле. По его словам, для этого Вооруженным силам России следует в первую очередь освободить Константиновку.

До этого сообщалось, что российские войска за сутки нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 162 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.