30 марта 2026 в 14:41

В СВОП назвали факты, которые указывают на поражение Украины

Член СВОП Климов: Украина потеряла больше половины своего населения

Фото: Социальные сети
Украина уже потерпела поражение в конфликте, потеряв свыше половины своего населения, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, у украинского президента Владимира Зеленского есть шанс пересмотреть свои действия и предотвратить гибель граждан.

Что бы Зеленский ни думал и что бы он ни говорил, Россия будет решать задачи специальной военной операции. У него есть возможность наконец-то хоть немного помочь своему народу, помочь ему не умирать дальше, помочь тому месту, где он родился, которое называлось Украинская ССР. Когда эти события начались, обезоруживание Украины приняло катастрофические формы. Они больше половины населения уже потеряли. И это уже говорит о проигрыше режима, — высказался Климов.

Он подчеркнул, что имеются и иные свидетельства, указывающие на поражение Украины. По его мнению, Киев сейчас разрушает остатки своего населения и экономики ради иллюзий своих нынешних лидеров, а также под влиянием рекомендаций из стран НАТО и Евросоюза.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, Украина готова рассмотреть любые компромиссы от России, кроме тех, которые будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Пугачева поздравила единственную внучку с 14-летием
Захарова обратилась к сторонам конфликта в Персидском заливе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

