Украина уже потерпела поражение в конфликте, потеряв свыше половины своего населения, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, у украинского президента Владимира Зеленского есть шанс пересмотреть свои действия и предотвратить гибель граждан.

Что бы Зеленский ни думал и что бы он ни говорил, Россия будет решать задачи специальной военной операции. У него есть возможность наконец-то хоть немного помочь своему народу, помочь ему не умирать дальше, помочь тому месту, где он родился, которое называлось Украинская ССР. Когда эти события начались, обезоруживание Украины приняло катастрофические формы. Они больше половины населения уже потеряли. И это уже говорит о проигрыше режима, — высказался Климов.

Он подчеркнул, что имеются и иные свидетельства, указывающие на поражение Украины. По его мнению, Киев сейчас разрушает остатки своего населения и экономики ради иллюзий своих нынешних лидеров, а также под влиянием рекомендаций из стран НАТО и Евросоюза.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, Украина готова рассмотреть любые компромиссы от России, кроме тех, которые будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.