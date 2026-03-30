В Минобороны сообщили о сокрушительных ударах по объектам ВСУ Минобороны: ВС России поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ

Российские войска за сутки нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 162 районах, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области (подразделениями группировки войск «Запад») и Луговское в Запорожской области («Восток»). По данным Минобороны, бойцы РФ закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

До этого замкомандира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Буксир сообщил, что российские военные уничтожили легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы в ангаре с помощью гаубицы Д-30.