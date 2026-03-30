Удар по 40 домам в Таганроге, 12 тел в могиле, ЧС: ВСУ атакуют РФ 30 марта

Более 150 беспилотников совершили налеты на российские регионы за сутки. В Таганроге один человек погиб, восемь были ранены. Здание школы и 39 жилых домов получили повреждения. Дроны атаковали многоэтажку в Краснодаре, еще один БПЛА ударил по школе в Горловке. Восемь человек получили ранения под Белгородом, в Энергодаре отключили электричество. Под Северодонецком из братской могилы извлекли 12 тел мирных жителей. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 160 БПЛА попытались атаковать российские регионы за сутки

За сутки над регионами России были сбиты 156 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 27 дронов уничтожили в период с 08:00 до 13:00. Как уточнили в ведомстве, они пытались атаковать Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Тульскую, Смоленскую, Ленинградскую, Псковскую области, а также Крым и Московский регион.

За следующие пять часов силы ПВО перехватили 27 БПЛА над четырьмя регионами, отметили в Минобороны. Дроны ликвидировали над Брянской, Курской, Белгородской областями и Крымом.

В ночь на 30 марта над Россией уничтожили 102 украинских беспилотника. По данным военного ведомства, они собирались ударить по Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областям. Кроме того, дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

В Таганроге объявили режим ЧС из-за атаки ВСУ

ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, было уничтожено более 60 БПЛА. Один человек погиб, восемь получили ранения, отметил глава региона.

«Самые большие последствия на земле в Таганроге. В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт», — написал Слюсарь.

Он добавил, что были эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружили обломки БПЛА. На месте ЧП работали саперы. По данным губернатора, здание школы № 26 получило повреждения, были частично разрушены 12 жилых многоэтажек, 27 частных домов и 10 автомобилей.

«Повреждения получили также три предприятия», — уточнила мэр Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, в городе ввели режим ЧС.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Ростовской области.

Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре

Украинские беспилотники накануне атаковали жилой дом в Краснодаре, в результате чего были повреждены несколько квартир, заявил глава города Евгений Наумов. По информации СМИ, в западной части Краснодара было зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом.

В оперштабе края сообщили о нескольких пострадавших в результате удара дрона.

«По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — рассказали в оперштабе.

В Минобороны не комментировали сведения о последствиях атак украинских дронов на Кубань.

Под Белгородом были ранены пять женщин и два бойца «Орлана» в результате обстрелов ВСУ

В Белгородской области восемь человек получили ранения различной степени тяжести в течение суток в результате атак противника, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, среди них два бойца «Орлана», а также пять женщин. Данные о пострадавших не окончательные, отметил он.

«Село Белянка Шебекинского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Автомобиль загорелся. Предварительно, в машине еще могли находиться люди», — сообщил Гладков.

По словам главы региона, ВСУ попытались атаковать Шебекинский, Грайворонский и Краснояружский округа. По ним были выпущены 33 боеприпаса в ходе семи обстрелов. Средства ПВО нейтрализовали над регионом за сутки 147 БПЛА, уточнил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Город-спутник Запорожской АЭС был обесточен в результате артобстрела ВСУ

Накануне вечером атаки ВСУ привели к нарушению электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий.

«Обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар», — добавил он.

Противник продолжил наносить удары по городу-спутнику Запорожской АЭС утром 30 марта, написал в своем Telegram-канале мэр Энергодара Максим Пухов. Он отметил, что энергетики приступили к восстановительным работам.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Запорожье.

Дроны ВСУ атаковали завод в Тольятти

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет. Эту информацию подтвердил мэр города Илья Сухих.

«На месте падения обломков работают экстренные службы», — уточнил он.

В Тольятти находятся «сердце» российского автопрома — завод «АвтоВАЗ», предприятия химической промышленности, машиностроения и энергетики, включая завод «Тольяттиазот».

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке украинских дронов на Тольятти.

За неделю в ДНР предотвратили 211 терактов

Мэр Горловки Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что в результате ударов ВСУ была повреждена школа. Он добавил, что дрон рухнул в огороде около жилого дома. Кроме того, в Горловке и в Донецке наблюдаются перебои с водоснабжением.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Тем временем глава ДНР Денис Пушили в своем Telegram-канале сообщил, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 211 террористических атак противника.

«Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 185 беспилотников, над Горловкой — 26», — добавил он.

В военном ведомстве РФ не комментировали эти сведения.

В ЛНР обнаружили тела 12 мирных жителей, убитых бойцами ВСУ

В районе поселка Лесная Дача под Северодонецком были извлечены из массового захоронения 12 тел мирных жителей, погибших в результате украинской агрессии, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.

«Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические. Ранее здесь было обнаружено свыше 260 тел мирных жителей. При осмотре у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности», — отметила она.

